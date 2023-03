Milhares de pessoas protestaram contra o fascismo em Florença

Cerca de 40 mil pessoas manifestaram-se ontem à tarde, em Florença, contra o fascismo, um cenário que serviu para aproximar a nova líder do Partido Democrata, Elly Schlein, ao dirigente do Movimento 5 Estrelas, Giuseppe Conte.

Schlein e Conte posaram juntos para uma fotografia na qual também participou o secretário-geral do principal sindicato italiano, a Confederação Geral do Trabalho da Itália (CGIL), Maurizio Landini, segundo a agência de notícias italiana ADNKronos.

Os dois dirigentes apertaram as mãos, trocaram piadas e posaram durante a manifestação convocada pelos sindicatos italianos.

Schlein, recentemente eleita líder do Partido Democrata, espera encetar um diálogo que permita uma aproximação a outras formações de esquerda e ambientalistas a partir de "questões concretas", destacou a própria líder social-democrata.

Segundo disse Schlein, em causa estão questões como a "defesa da escola pública, defesa da saúde pública, defesa do trabalho, salário mínimo, defesa da Constituição, luta contra a autonomia diferenciada".

"Acho que temos muitas ideias para fazer um bom trabalho comum e é um prazer encontrarmo-nos nesta praça. Obrigada a quem a organizou, aos sindicatos e a todas as associações que responderam a este chamado", declarou .

No entanto, as divergências permanecem em relação à Ucrânia, com Schlein a observar: "O nosso total apoio ao povo ucraniano nunca esteve em questão um ano após a invasão criminosa de Putin, mas também acredito que a esquerda deve continuar a procurar um mundo de paz, mobilizar-se nessa direção pedindo à União Europeia um forte compromisso e também um forte papel político e diplomático. As duas coisas não estão em contradição."

O ex-primeiro ministro e líder do Movimento 5 Estrelas sublinhou que "estamos em batalhas concretas, batalhas de valores e princípios que dizem respeito a todos nós".

"O problema não é primazia ou liderança da esquerda. Nós, como Movimento 5 Estrelas, estamos interessados em trabalhar para fortalecer a ação política das forças progressistas", destacou.