"Albuquerque não se apercebe das dificuldades da generalidade da população regional", diz Valter Rodrigues

"Albuquerque está rodeado pela 'bolha laranja': indivíduos bem da vida que auferem rendimentos superiores a 2 mil euros mês, pelo que não se apercebe das dificuldades da generalidade da população regional".

Quem o diz é Valter Freitas, coordenador do MPT-Madeira, que reage assim às declarações do presidente do Governo Regional, na sequência da afirmação de Elizabeth Santos, da EAPN Portugal, de que um quarto da população madeirense vive com menos de 551 euros mensais.

Albuquerque rejeita que 25% dos madeirenses vivam com 551 euros Miguel Albuquerque rejeita que um terço da população madeirense sobreviva com 551 euros mensais.

O dirigente regional do Partido da Terra argumenta, em comunicado de imprensa, que "o rendimento per capita para ter acesso ao programa PROAGES é de 576,62 euros".

"Esse programa tanto está a ter sucesso que até já houve necessidade de reforço de verbas, pelo que imensas pessoas estão em condições de o receber", sublinha Valter Rodrigues.

"A Região precisa de líderes que percebam a realidade do cidadão comum, não de líderes que vivam em bolhas irreais", defende o MPT.

O Programa de Apoio à Garantia de Estabilidade Social (PROAGES) é um programa do Governo Regional da Madeira que visa conceder um apoio suplementar ao rendimento de trabalho dos agregados familiares, na forma de comparticipação de despesas mensais fixas (água, eletricidade, gás e telecomunicações).

Para aceder ao PROAGES-2023 o agregado familiar terá que, cumulativamente, reunir as seguintes condições: Não beneficiar de Apoios da Ação Social, designadamente o Rendimento Social de Inserção e Subsídios de caráter eventual; pelo menos um dos seus elementos apresentar rendimentos de trabalho; ter um rendimento per capita igual ou inferior a 576,52 euros, cujo montante corresponde ao valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) em vigor, majorado em 20 por cento.