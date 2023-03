Mamona procura revalidar título no triplo salto

A portuguesa Patrícia Mamona procura hoje revalidar o título de campeã europeia do triplo salto em pista coberta, em Istambul, um dia depois dos ouros de Pedro Pichardo, também no triplo, e Auriol Dongmo, no lançamento do peso.

A vice-campeã olímpica, de 34 anos, enfrenta a final com o favoritismo da melhor marca do ano entre as presentes e do empate a 14,09 metros na qualificação, com a turca Tugba Damismaz.

Mamona procura reconquistar o título alcançado em Torun2021, na sua sexta presença em Europeus em pista coberta, a partir das 19:50 locais (16:50 em Lisboa).

Pouco depois, a partir das 20:00 (17:00), Marta Pen enfrenta a final dos 1.500 metros, com o oitavo melhor tempo do ano (04.08.58 minutos), depois de se ter qualificado com o segundo lugar na sua série, guiada pela britânica Laura Muir, bicampeã da distância e dos 3.000 metros em Belgrado2017 e Glasgow2019.

Em estreia na edição de 2023 dos Europeus 'indoor, o velocista Carlos Nascimento, quinto em Torun2021, vai disputar as eliminatórias dos 60 metros, procurando vagas nas semifinais e final, marcadas para o programa da tarde dos campeonatos.

Também hoje entram em prova Olímpia Barbosa e Abdel Larrinaga, ambos nas eliminatórias dos 60 barreiras, cujo programa competitivo prossegue no domingo, e Evelise Veiga, na qualificação para o salto em comprimento.

No dia seguinte às vitórias na Ataköy Arena vão decorrer as cerimónias de pódio do triplo salto masculino e do lançamento do peso feminino, de consagração dos portugueses bicampeões nas especialidades Pedro Pablo Pichardo e Auriol Dongmo, respetivamente.

A cerimónia do pódio do triplo salto masculino da 37.ª edição dos Campeonatos da Europa 'indoor', em Istambul, na Turquia, está marcada para sábado, a partir das 12:25 locais (09:25 em Lisboa).

Depois desta cerimónia, segue-se, às 12:30 locais (09:30), a consagração de Auriol Dongmo, como 'rainha' europeia do lançamento do peso em pista coberta, depois de hoje ter conquistado o seu segundo título seguido, com 19,76 -- a melhor marca europeia do ano.