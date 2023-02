Vídeo do concerto inédito de Quaresma com os poemas de Vasco da Gama Rodrigues e música de João Victor Costa

O tenor Alberto Sousa e o organista Daniel Nel deram dois concertos inéditos na Calheta, na passada sexta-feira e ontem, interpretando um conjunto de poemas da obra do poeta Vasco da Gama Rodrigues, natural do Paul do Mar e que foram alvo da última grande obra musicada pelo maestro Victor Costa. A iniciativa foi promovida pelo Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social da Calheta (CEDECS).

O presidente do CEDECS, Eugénio Perregil, explicou ao DIÁRIO que fez esta encomenda artística ao maestro Victor Costa, há cerca de uns 6 anos, para musicar alguns poemas das obras ‘As três Taças’ e ‘O Cristo das Nações’ do poeta Vasco da Gama Rodrigues, visto que o CEDECS e a Casa do Povo do Paul do Mar têm promovido diversas iniciativas educativas dando a conhecer o poeta. Trata-se de um nome contemporâneo de Fernando Pessoa que produziu três obras literárias: ‘Os Atlantes’ (1961); ‘As Três Taças’ (1972) e o ‘Cristo das Nações’ (título póstumo - 1995) e que publicou em diversos jornais nacionais. Estes dois concertos são inéditos, visto que a obra musical é apresentada pela primeira vez ao público, e por isso, conforme explica, foi convidado o tenor “da terra”, da Calheta, e ainda um organista residente no concelho da Calheta. O projecto surgiu numa parceria entre o CEDECS e a Casa do Povo do Paul do Mar, contando com o “apoio imprescindível” da Câmara Municipal da Calheta e com a colaboração das paróquias do Paul do Mar e da Calheta.

Estes concertos acontecem num tempo muito específico - o da Quaresma - devido à temática cristã desenvolvida na obra poética. Ora, depois do concerto de sexta-feira, na Igreja paroquial do Paul do Mar, freguesia onde nasceu o poeta, ontem foi a vez do segundo concerto decorrer na Igreja Paroquial da Vila da Calheta.

O evento cultural congregou muita gente e foi feito um registo vídeo que o DIÁRIO aqui publica, com a organização a fazer um balanço positivo dos dois concertos.