O kartcross do campeão de rampas em título, Dinarte Nóbrega, incendiou-se no decorrer da primeira subida de reconhecimentos da Rampa da Ponta do Sol, que se disputa hoje.

O monologar pegou fogo, valendo a intervenção de alguns elementos do público, que extinguiram as chamas com o recurso a um extintor.

Mesmo assim, o kartcross sofreu danos avultados, obrigando o piloto a desistir.