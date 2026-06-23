O jogo da economia

Nos tempos que correm, entre guerras, turbulências e incertezas convém debruçar-nos sobre o parapeito da janela para o Mundo. As pessoas honestas confiam na lei e os vigaristas aproveitam-se das suas lacunas, artigos e alíneas, que servem para deturpar a verdade e fugir ao respetivo castigo. Muito se ouve dizer que o processo A ou B foi arquivado por falta de provas mas as provas estão lá, só que de nada servem porque segundo a alínea tal do artigo y, foram obtidas de forma ilegal e como tal não fazem prova. Então o que interessa não é apurar a verdade? Por outro lado, mesmo com provas, os processos prescreveram pela morosidade dos tribunais. Para já não falar da legislação que fala na proteção de dados que ajuda a proteger os dados dos vigaristas porque quem é sério nada tem a esconder. Assim é difícil confiar na justiça.

A IA (inteligência artificial) veio para ficar mas já oiço pessoas a se lamentar que ela poderá sobrepor-se à IH (inteligência humana). Não obstante o caminho é para a frente e já não iremos regredir. Resta agora aos cérebros que desenvolveram a IA conceberem legislação que nos proteja dos seus malefícios. Sim porque tudo o que o homem inventa tem por finalidade o bem estar da pessoa humana mas lá vem os cérebros malignos que se aproveita do bem para fazer o mal.

O Papa, nas encíclicas de 2026 , falou que a IA deve recuar porque está mais ao serviço da guerra do que ao serviço da sociedade. Pessoalmente não acredito no retrocesso mas acredito que ela precisa ser urgentemente regulamentada. As novas tecnologias vieram para reduzir o custo das empresas mas à população não chega benefícios, e tudo cada vez mais caro, todavia é o dinheiro do povo que paga as novas tecnologias. A população ajuda o capitalismo selvagem para ficar, depois, escravo dele. Lembra aquela “parábola” quando a Igreja precisa de dinheiro pede aos pobres, quando os pobres precisam, pedem a Deus.

O muito poder financeiro corrompe e desequilibra o Mundo e serve apenas para instalar a corrupção e a desordem. Um exemplo; o colombiano Pablo Escobar, tinha mais poder financeiro do que a própria Colômbia, o seu país. A quem interessa isto? Para que quer um homem concentrar tanta riqueza, quando tantos pobres e tantas crianças passam fome? O Mundo caminha apressadamente para o abismo e os governantes assobiam para o lado.

O Mundo atravessa um período conturbado, guerras fome, epidemias sanitárias, greves gerais, catástrofes climáticas e êxodo migratórios que estão a sobrecarregar e a desestabilizar a Europa e América do Norte. Já alguém meditou neste grave problema? Já pensaram que isto poderia ser evitado se os grandes empresários investissem em novas tecnologias, exploração de matérias-primas que existem e criassem postos de trabalho na África e na Ásia evitando o êxodo destes povos, criando-lhes condições de vida que lhes permitisse viverem no seu país? Se eles sabem que isto um dia terá que acontecer, porque não agora? Onde está a visão futurista dos governantes?

Nada neste planeta é do agrado de todos; a própria energia limpa já começa a levantar contestações porque as pás eólicas provocam poluição paisagística o que significa que nada do que o homem inventa é perfeito e tudo merece contestação. A propósito; já alguém sentiu diferença na fatura da luz por a energia ser produzida a partir do vento? Alguém já sentiu um alívio na carteira por 45% da energia ser produzida por energia alternativa, sol, mar e vento, matéria-prima que por enquanto é grátis? Pagamos tudo e não usufruímos de nada?

Já alguém sentiu diferença no valor da construção por os blocos já serem produzidos a partir do plástico reciclado, (embalagens de plásticas e todo o lixo poluente)? Claro que não! Veja-se o valor da habitação.

O SSM/MSM é uma miragem num deserto político onde todos prometem, próximo das eleições, mas ninguém faz nada. A mais de dez anos que andamos nisto e nem uma explicação plausível os políticos nos dão. A quem interessa isto? Que negócios inconfessáveis andam aqui? Os governantes perderam a vergonha e já não escondem.

Deixei para último, esta pérola; os “teriantropos” (pessoas que se identificam com animais) estão a reinventar um novo conceito praticado na mitologia grega, identificar-se com animais. Recomendo que perguntem aos animais se querem identificar-se com certas pessoas.

A janela aberta para o mundo permanece escancarada mas os “cegos” não querem ver.