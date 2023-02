Estação Elevatória dos Socorridos vai estar pronta no Verão

A Estação Elevatória dos Socorridos, um investimento de 2,1 milhões de euros, vai estar concluída no Verão. A indicação foi deixada pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal que, hoje, visitou o local acompanhado pelo vereador Bruno Pereira e pelo presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves.

Este investimos é de maior importância para o saneamento básico para o concelho do Funchal, nomeadamente para as Zonas Altas de Santo António. Numa nota enviada à imprensa, a autarquia recorda que, recentemente, Pedro Calado, acompanhado pelo presidente da Junta de Freguesia local, Ilídio Castro, e pelos vereadores Bruno Pereira e Nádia Coelho, estive em Santo António, "em concreto as zonas onde ainda existem cerca de 1.500 famílias que vivem em moradias com fossas sépticas e descargas a céu aberto, sendo precisamente estas casas que depois de ligadas à rede de esgotos – obras igualmente a decorrer – terão ligação à Elevatória dos Socorridos".

Esta obra esteve parada devido à descoberta de um poço de resíduos no subsolo, problema entretanto resolvido, "sendo de destacar que esta situação do problema de ligação dos esgotos em Santo António remonta à anterior vereação camarária, agora resolvida pela coligação Funchal Sempre à Frente", indica a mesma nota.