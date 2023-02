Número 5 do Arquivo Histórico da Madeira apresentado esta segunda-feira

O Centro e Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira acolhe, esta segunda-feira, pelas 17 horas, a apresentação do n.º 5 da revista Arquivo Histórico da Madeira, Nova Série. A cerimónia de apresentação, que contará com a presença do Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

À semelhança dos anteriores, este número, respeitante ao corrente ano de 2023, é publicado em suporte digital e fica alojado em linha, na página institucional da DRABM – https://ahm-abm.madeira.gov.pt/ –, permitindo o acesso livre e gratuito. A revista conta com 16 artigos, frutos da colaboração de vários autores.

A revista Arquivo Histórico da Madeira é a mais antiga revista histórica e cultural ainda vigente, tendo sido criada em 1931 por João Cabral Nascimento, que foi também o primeiro diretor.