Albuquerque “bastante satisfeito” pelo “reconhecimento” do trabalho feito

A sondagem realizada pela Aximage para o DIÁRIO e a TSF-Madeira, que hoje faz manchete na edição do DIÁRIO, deixou o presidente do PSD Madeira e do Governo Regional, Miguel Albuquerque, “bastante satisfeito”.

Para Miguel Albuquerque o ‘bom’ resultado que obteve na ‘dupla’ avaliação de desempenho, face a Outubro, é acima de tudo “o reconhecimento do trabalho do Governo”, disse, à margem de visita ao IASaúde.

Tal como a sondagem de ontem, que reforça o ‘peso’ da coligação PSD/CDS, o líder do governo e dos social-democratas madeirense reforça a necessidade de continuar o bom trabalho para preservar a aceitação da maioria do eleitorado. “Não é para ‘embandeirar em arco’ nem é para andarmos aqui numa senda de arrogância e esquecer o trabalho que temos de continuar a fazer”, adverte, numa clara mensagem para o interior do partido e do seu governo.

Já quando questionado sobre o facto de ser o presidente do JPP, Filipe Sousa, a surgir como o mais directo opositor, à frente do presidente do PS Madeira e líder da oposição, Sérgio Gonçalves, “acho que não é difícil” foi a resposta de Albuquerque.