“Ficaremos parados a olhar ou vamos agir?”

Assinala-se hoje, 22 de Março, o Dia Mundial da Água, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1993, com o objectivo de promover a reflexão e discussão sobre problemas relacionados com os recursos hídricos.

E como já diz o ditado popular que ‘de pequenino é que se torce o pepino’, a secretaria regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas vai promover esta manhã, pelas 10h15, uma acção de sensibilização na Escola Básica e Secundária de Machico.

Esta iniciativa faz parte do projeto ADAPTaRES e tem como objectivo sensibilizar para a importância do uso eficiente de água e da reutilização das águas residuais tratadas, como estratégias de adaptação às Alterações Climáticas, para assim garantir este recurso em quantidade e qualidade às necessidades atuais e para as gerações futuras. Informação da SRA

Neste âmbito, a secretária regional do Ambiente, Susana Prada, vai entregar material didático aos alunos do 5º ano daquele estabelecimento de ensino.

O material didático a ser entregue consiste em dois cadernos de banda desenhada: um sobre a ‘Água e as Alterações Climáticas na Madeira e Porto Santo’ e outro sobre a ‘Água e as Alterações Climáticas em Cabo Verde’.

Os livros abordam temas como o aumento do nível médio da água do mar, a diminuição da precipitação, eventos extremos de precipitação, uso eficiente da água no regadio, água dessanilizada, sistemas eficientes, entre outros.

O ADAPTaRES (Adaptação às alterações climáticas na Macaronésia através do uso eficiente e da reutilização da Água) visa promover a adaptação às alterações climáticas, através da sensibilização e formação para a participação activa da sociedade no uso eficiente da água e assim, garantir o recurso em quantidade e qualidade às populações, no presente e no futuro, como medida de resiliência às AC´s, nomeadamente em situações de seca. Integram o projeto 13 entidades, de Canárias, de Cabo Verde e da RAM.

A ONU definiu para 2023 o tema “Acelerando Mudanças – Seja a mudança que deseja ver no Mundo”, com o objectivo de discutir formas de solucionar a crise global da água e saneamento. Para ilustrar, usou a fábula do beija-flor, que apaga o incêndio carregando gotas de água no seu bico.

E perante a crise que o mundo atravessa, a ONU questiona: “Ficaremos parados a olhar ou vamos agir?”

Salientando que a crise da água é um problema mundial, são deixados alguns conselhos nas redes sociais da ONU Portugal, sob a pergunta: Sabes o que podes fazer para poupar água?

Outras iniciativas agendadas para hoje na Madeira:

9h00 - Reunião Plenária na Assembleia Legislativa da Madeira

10 – 17h00 - Sessão de Abertura do I Fórum Internacional sobre Vigilância de Intoxicações Alimentares, com a presença de Pedro Ramos - Auditório do Colégio dos Jesuítas, Funchal

10h30 - 561 .º Aniversário da Freguesia da Ribeira Brava

10h30 Inauguração da Exposição dos Trabalhos pelo MABU - Sede da Junta de Freguesia da Ribeira Brava

18h00 - Palestra : Envelhecimento Ativo com Zélia Encarnação - Salão Nobre da C.M. da Ribeira Brava

11h00 - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o cais da Madalena do Mar





15h30 - Assinatura de protocolo de apoio às Juntas de Freguesia do Concelho - Salão Nobre da Autarquia de Câmara de Lobos

16h00 - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará na cerimónia da tomada de posse dos novos órgãos sociais da ADRAMA, para o triénio 2023/2026 - Escola Agrícola de São Vicente

17h30 - Conferência subordinada ao tema ‘Há líderes que nascem mulheres – Sobre liderança e o crescimento do país’ - Assembleia Legislativa da Madeira

18h00 - Apresentação do Torneio Marítimo Centenário - Sala de conferências do Estádio do Marítimo

18h30 – 20h00 - Tertúlia ‘Inteligência Artificial e Gestão de Projetos’, incluída no ciclo ‘Transformação Digital – oportunidades e desafios’ - Auditório da Ordem dos Engenheiros - R. Conde Carvalhal 23

19h00 - Inauguração da exposição ‘Embutidos da Madeira’ - Núcleo Museológico de “Arte Popular”, Centro Cívico de Santa Maria Maior

Este é o octogésimo primeiro dia do ano. Faltam 284 dias para o termo de 2023.

Pensamento do dia:

Princípios gerais e grande arrogância estão sempre a caminho de preparar enormes desgraças. JW Goethe (1749-1832), escritor alemão.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 22 de Março, Dia Mundial da Água e Início da Semana da Visão Rural:

1312 -- Extinção da Ordem dos Templários, decretada pelo papa Clemente V.

1832 - Morre, com 82 anos, o poeta e dramaturgo alemão Johann Wolfgang Goethe, essência do Romantismo, autor de "A Paixão do Jovem Werther".

1875 - É fundado o Banco Lisboa e Açores, antecessor do Banco Totta & Açores.

1895 - Os irmãos Auguste e Louis Lumiére fazem, em Paris, a primeira demonstração pública do cinematógrafo.

1892 - Termina a publicação do jornal Revolução de Setembro, lançado 51 anos antes.

1911 - O Governo da República institui as Universidades de Lisboa e do Porto a partir das escolas e academias politécnicas, médico-cirúrgicas e de Farmácia. Em Coimbra, é criada a Faculdade de Letras, substituindo os extintos Estudos de Teologia.

1917 - Os EUA são a primeira nação a reconhecer o Governo provisório da Rússia.

1921 -- Primeira travessia aérea Lisboa -- Funchal. Um hidroavião Felixtowe F3 descola da doca do Bom Sucesso, em Lisboa, tendo como tripulantes Sacadura Cabral (piloto), Gago Coutinho (navegador), Ortins Bettencourt (copiloto) e Roger Soubiran (mecânico).

1933 -- Holocausto. Abre o campo de concentração nazi de Dachau, nos arredores de Munique.

1943 -- Holocausto. Entra em funcionamento a Unidade IV, primeira das duas mais recentes e maiores câmaras de gás do campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia.

1945 -- É fundada a Liga Árabe, no Cairo.

1963 -- Sai o primeiro álbum gravado em estúdio dos Beatles "Please Please Me".

1968 -- Ocupação do "campus" da Universidade Paris Nanterre dá início ao movimento estudantil que viria a ser conhecido como Maio de 68.

1972 - A Emenda que assegura a igualdade de direitos da mulher, na Constituição dos EUA, é aprovada no Senado.

- Nasce a expressão "15 minutos à Benfica", no jogo da 2.ª mão da Taça dos Clubes Campeões Europeus, com a equipa do Feyenoord, no Estádio da Luz.

A equipa holandesa tinha vencido a 1.ª mão por 1-0. Aos cinco minutos Nené iguala a eliminatória. A um quarto de hora do fim, um golo de Schoemaker coloca o resultado em 2-1.

Muitos adeptos do clube encarnado abandonam o estádio. De repente, Nené, que marca o seu segundo da noite (o terceiro dos benfiquistas) aos 81' dá início a uma goleada que termina com o triunfo dos "encarnados" por 5-1, depois de mais dois golos -- um de Jordão (87') e outro de Nené (89'). Três golos nos últimos 15 minutos.

1973 - O Instituto Goethe atribui a medalha de ouro ao professor Paulo Quintela da Universidade de Coimbra, especialista em cultura germânica.

1974 - Reunião da Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas. Melo Antunes apresenta a primeira versão do programa político. Vítor Alves coordena a versão final.

1979 - As propostas de Orçamento do Estado e das Grandes Opções do Plano, do Governo de Mota Pinto, são rejeitadas na Assembleia da República, com abstenção do PS.

1981 -- Morre, com 75 anos, o poeta espanhol Pedro Garcia Cabrera, impulsionador da corrente surrealista em Espanha.

1985 - O Parlamento português aprova, por unanimidade, a Lei que enquadra a objeção de consciência.

- É inaugurado, no Porto, o Banco Português de Investimento, primeiro banco privado português desde 1975.

1992 - Manuel Monteiro é eleito presidente do CDS no X congresso.

1993 - O poeta moçambicano José Craveirinha, 71 anos, é proposto para o Prémio Nobel da Literatura.

1998 - Paulo Portas, ex-jornalista e deputado do CDS-PP, é eleito presidente do partido no XVI congresso, em Braga.

1999 - "A Paixão de Shakespeare", de John Madden, recebe o óscar de Hollywood para Melhor Filme. A Academia distingue ainda o realizador Steven Spielberg, por "O Resgate do Soldado Ryan".

2000 - As Bolsas de Valores de Bruxelas, Paris e Roterdão fundem-se na Euronext.

2001 -- Morre, aos 90 anos, William Hanna, criador de Tom e Jerry, Os Flintstones e Scooby-Doo, com Joseph Barbera.

2002 - Assembleia Constituinte assina a Constituição de Timor-Leste.

2003 -- Vários milhões de pessoas manifestam-se nas principais cidades mundiais contra a guerra no Iraque.

- Último encontro do Benfica no Estádio da Luz, antes da demolição.

2004 - Israel assassina o líder do Hamas, o xeque Ahmed Yassin, fundador do movimento islâmico palestiniano, num atentado em Gaza.

2005 -- O Programa do XVII Governo Constitucional passa sem votação no Parlamento.

- Os líderes europeus aprovam, em Bruxelas, a revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, flexibilizando a rigidez imposta aos países com défice orçamental superior a 03 por cento do PIB.

2006 - A organização separatista basca ETA anuncia o cessar-fogo permanente, com entrada em vigor a 24 de março.

- A escritora Agustina Bessa-Luís é condecorada com o grau de Grande Oficial da Ordem Gabriela Mistral do Chile.

2007 -- A justiça francesa absolve o diretor do jornal satírico Charlie Hebdo, Philippe Val, do delito de injúrias religiosas por ter publicado em 2006 caricaturas de Maomé.

- Pelo menos 100 pessoas morrem e 450 ficam feridas após uma série de explosões no principal paiol de Maputo, Moçambique.

2008 - O Vitória de Setúbal conquista a primeira edição da Taça da Liga de Futebol, ao derrotar o Sporting na final, por 3-2, no desempate por pontapés da marca de grande penalidade, no Estádio Algarve, em Faro

- Morre, com 89 anos, o músico cubano Israel "Cachao", um dos pioneiros do mambo.

2011 -- Michel Platini é reeleito por unanimidade para um segundo mandato de quatro anos como presidente da UEFA, durante o Congresso do organismo de futebol, em Paris.

2012 - Os militares amotinados do Mali anunciam numa mensagem televisiva a dissolução de todas as instituições do Estado e a suspensão da Constituição, alegando ter acabado com um "regime incompetente".

- Greve geral em Portugal, convocada pela CGTP-IN. Manifestantes envolvem-se em confrontos com a PSP no Largo do Chiado, em Lisboa, tendo a polícia carregado nos transeuntes e em jornalistas.

2013 - O parlamento cipriota aprova uma lei sobre a reestruturação do sistema bancário, no quadro do plano de resgate que Nicósia tem de acordar com os seus parceiros europeus para evitar a bancarrota.

- O PS/Açores aprova sozinho o orçamento e o plano de investimentos regionais para 2013, tendo o maior partido da oposição, o PSD, optado pela abstenção e CDS-PP, PCP, BE e PPM votado contra.

- Morre, aos 95 anos, Óscar Lopes, ensaísta e professor coautor da História da Literatura Portuguesa.

- Morre, aos 94 anos, Bebo Valdés, pianista cubano que gravou com Nat King Cole.

2014 - O vírus Ébola é identificado como responsável por um surto, com origem nas florestas do sul da Guiné Conacri, que causa a morte de 59 pessoas.

2015 - O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) da Andaluzia vence, sem maioria absoluta, as eleições autonómicas naquela região, com 47 deputados, e com os partidos emergentes Podemos (15 deputados) e Ciudadanos (9) a entrar com forte representação no parlamento andaluz.

- O britânico Mo Farah, campeão olímpico e do mundo dos 5.000 e 10.000 metros, vence a 25.ª edição da meia maratona de Lisboa com novo recorde da Europa da distância, percorrendo os 21,0975 quilómetros em 59.32 minutos.

- Morre, aos 47 anos, o ator brasileiro Cláudio Marzo.

2016 -- A cidade de Bruxelas é abalada por dois atentados, com duas explosões no aeroporto e uma no metro da capital da Bélgica, que fazem pelo menos 35 mortos e mais de 100 feridos. O grupo extremista Estado Islâmico reivindica os dois atentados.

- A prémio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi é nomeada para integrar o novo Governo da Birmânia, permitindo à veterana democrata ter uma posição formal na administração, apesar de ter sido bloqueada da presidência.

2017 - Um homem mata quatro pessoas, entre elas um polícia, e causa 40 feridos, antes de ser abatido pelas forças de segurança, num ataque em que atropelou as vítimas com um veículo todo-o-terreno, em frente do Parlamento britânico, em Londres.

2018 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, confirma a aplicação de tarifas sobre as importações chinesas num valor anual até 60 mil milhões de dólares.

2019 - Um juiz Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta prisão preventiva para Rui Pinto, criador do Football Leaks, um dia após a sua chegada a Portugal, extraditado pela justiça húngara.

- Morre, aos 76 anos, Scott Walker, músico norte-americano, fundador dos Walker Brothers.

2020 -- Covid-19: A Comissão Europeia dá 'luz verde' a ajudas estatais de Portugal, no valor de três mil milhões de euros, para pequenas e médias empresas de setores como turismo e restauração.

- A Comissão Europeia aprova uma ajuda estatal de Itália, o país europeu mais afetado pela covid-19, de 50 milhões de euros, para apoiar o fabrico imediato de dispositivos médicos, como ventiladores, e equipamentos de proteção, como máscaras

- Moçambique anuncia o registo do primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus no país.

2022 - O oposicionista russo Alexei Navalny é condenado a nove anos de prisão por "fraude" e "falta de respeito a um magistrado" e mais um ano e meio de "liberdade sob vigilância". Navalny já se encontrava preso desde janeiro de 2021, acusado de se ter apropriado de milhões de rublos que tinham sido doados às organizações de combate à corrupção que fundou na Rússia.