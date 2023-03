PSD destaca "apoio efectivo às famílias" por parte do Governo Regional

O Grupo Parlamentar do PSD destacou, hoje, a política que tem vindo a ser seguida pelo Governo Regional "de apoio efectivo às famílias", desde 2015. Apoios esses que, de acordo com a deputada Rubina Leal, têm sido transversais às diferentes áreas e chegam não só à população com escalões sociais mais baixos, mas sim a todas as famílias.

No âmbito de uma reunião com os representantes na Região da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, a deputada realçou que, na Madeira, "tem havido uma preocupação do Governo Regional em não excluir ninguém, sobretudo numa altura em que as famílias atravessam maiores dificuldades com o aumento generalizado do custo de vida, tendo sido implementadas várias medidas que passam pela área social, mas também pela educação, pela mobilidade, pelo emprego e por vários outros setores, com o objetivo de reduzir os encargos mensais".

Rubina Leal dá 10 exemplos de apoios do Governo Regional, transversais e de poupança para os Orçamentos Familiares: as reduções do IRS em 30%, do preço dos combustíveis com a redução do ISP, dos valores das creches e jardins de infância e dos passes sociais para os transportes públicos; o apoio às viagens dos estudantes universitários; a atribuição do kit-bebé; o Programa +Visão; o Programa de Apoio à Garantia e Estabilidade Social; a atribuição dos manuais digitais escolares; os Programas da Habitação.

A deputada entende que há "um ganho real com as medidas efectivas adoptadas com o intuito de minimizar o aumento do custo de vida, que só têm sido possíveis pelo rigor com que têm sido geridas as contas públicas e pela confiança e estabilidade política transmitidas à economia".