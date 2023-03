Valentina Ferreira apresenta 'Vertigens' no palco principal da Feira do Livro

O livro 'Vertigens' de Valentina Ferreira com Valentina Jesus foi apresentado no palco principal, da Feira do Livro do Funchal, pelas 17 horas desta sexta-feira.

A publicação, que começa na Madeira dos anos 70, relata a história de uma amizade que nasce entre o silêncio de uma vizinha e a solidão de outra. Anos mais tarde, o regresso da protagonista à ilha serve de pretexto para motivar uma tentativa de compreensão sobre a história da família e as relações que a caracterizavam.

A autora Valentina Ferreira, nascida em 1988 no Funchal, é Técnica Superior na UMAR e formadora na 'EnCanta-me: Oficina de Escrita'. O manuscrito 'Vertigens' é a sua 5.ª obra publicada. É recipiente de prémios literários a nível nacional e internacional, como por exemplo, o Prémio Literário Pedro da Fonseca e o Concurso Internacional de Contos Nelson Rodrigues. É também activista feminista, LGBTI+ e vegana.