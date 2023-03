Realizou-se o primeiro sorteio do '+ Comércio Local'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) realizou esta tarde, pelas 16 horas, o 1.º sorteio da iniciativa '+ Comércio Local', no Balcão do Investidor, contando com a presença da vice-presidente, Cristina Pedra, da ACIF – CCIM enquanto parceiro da iniciativa, da ARAE entidade que fiscaliza o sorteio, contando, igualmente, com a presença dos representantes das juntas de freguesia do município e com os comerciantes aderentes.

Foram entregues 20 vouchers, no valor de 250 euros cada aos premiados. Cristina Pedra, na ocasião, destacou a celeridade com que o município resolve as situações, assim como o facto da iniciativa estar a bater recordes.

O '+ Comércio Local' é uma iniciativa municipal de promoção e divulgação do comércio local do município do Funchal, na qual, por cada 20 euros em compras nas lojas aderentes, o consumidor tem direito a um cupão e poderá habilitar-se a ganhar vinte vales mensais de 250 euros.

Depois deste primeiro sorteio, seguir-se-ão outros dois em que serão sorteados 20 vales de 250 euros na última sexta-feira de Abril e Maio, o que traduz o investimento do município no montante de 15.000,00 euros.

Os vales são, depois, utilizados em qualquer um dos estabelecimentos inscritos nesta iniciativa municipal, a '+Comércio Local'.

Até à data, participam, nesta iniciativa, 320 estabelecimentos um pouco por todo o município. Um aumento exponencial do número de aderentes, face ao ano anterior e que que representa a adesão de mais 52% de entidades comerciais, sendo que a adesão a esta iniciativa, por parte dos estabelecimentos comerciais, continua a ser possível.

Foram já distribuídos 113 dos 200 cupões, representando um aumento na ordem dos 37% em comparação com o ano de 2022. São números que comprovam o crescimento da iniciativa e o sucesso que está a gerar junto do tecido empresarial e dos consumidores.

Até ao momento, os números provisórios indicam que esta iniciativa já gerou 519 mil euros junto dos estabelecimentos aderentes o que representa, assim, um incentivo relevante ao consumo, junto do comércio local, estando o município do Funchal a investir exclusivamente a totalidade dos valores envolvidos com recurso ao orçamento municipal, não acarretando quaisquer despesas para os aderentes.

Há uma grande variedade de estabelecimentos comerciantes que aderiram a iniciativa, com grande destaque para as lojas de pronto a vestir e acessórios, farmácias, cabeleireiros e estética, passando por estabelecimentos de venda de alimentos para animais, bem como estética para os animais domésticos.

A freguesia com maior número de inscritos é a Sé, contando, todas as restantes freguesias, com estabelecimentos comerciais aderentes, conforme compromisso assumido pelo executivo de Pedro Calado, de envolver e promover todo o comércio local do Município do Funchal.

Estes números relevantes também acontecem pelo trabalho de proximidade que o executivo tem promovido no terreno, a auscultar, a propor soluções e a fomentar o crescimento económico e social da Cidade.

O “+ Comércio Local” continuará a decorrer até ao fim do mês de Maio, estando o próximo sorteio já agendado para o dia 28 de Abril, e o terceiro e último a ocorrer no dia 26 de Maio. Assim, e até o dia 26 de Maio, todos os consumidores podem continuar a solicitar os cupões junto dos estabelecimentos aderentes e depositar na tômbola do Balcão do Investidor.