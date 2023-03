AD Machico recebe CV Oeiras

A Associação Desportiva de Machico recebe amanhã, às 17 horas, o CV Oeiras (Clube de Voleibol de Oeiras), no Pavilhão de Santa Cruz, em jogo a contar 9.ª jornada da ´Série dos Primeiros’ do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, de Seniores Masculinos.

Este jogo será realizado no Pavilhão de Santa Cruz, por indisponibilidade do Pavilhão do Caniçal, que é o recinto que a AD Machico tem utilizado para realizar os seus jogos em casa, dadas as más condições do piso no Pavilhão de Machico.

Faltam três jogos para a equipa madeirense até ao final da competição, que serão todos disputados em casa, onde receberá o CV Oeiras, o CA Madalena e a A. Ruínas VC.

A equipa de Machico ocupa a 6.ª posição da tabela classificativa, com 1 ponto conquistado em 7 jogos realizados. Está a 2 pontos do 5.º lugar ocupado pela A. Ruínas VC.

O CV Oeiras é o atual segundo classificado, com 6 vitórias e 17 pontos, mas com apenas 6 jogos disputados, menos 2 jogos que o CA Madalena, atual líder, que soma 6 vitórias e 18 pontos.