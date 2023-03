Associação Nacional de Professores pede medidas para colmatar a falta de professores na Região

A Associação Nacional de Professores (ANP) reuniu esta quarta-feira com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), um encontro que, conforme referiu aquele organismo representativo da classe docente em comunicado, serviu para "debater vários assuntos pertinentes da Educação Regional".

Nesse encontro, os elementos da ANP instaram a SRE a tomar medidas concretas para que, já no próximo ano lectivo, a falta de professores nas escolas da Madeira seja minorada, situação que dizem "já começa a ser preocupante em alguns grupos de docência", ainda que o concurso extraordinário já avançado pela tutela servirá para "colmatar já algumas dessas situações, criando num futuro um concurso de transição para poder colmatar alguns grupos mais deficitários".

124 professores vinculados em Setembro Desde 2015, a Região já meteu nos quadros públicos mais de quatro centenas de docentes. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 25 de Janeiro.

A secretaria liderada por Jorge Carvalho deu conta, à ANP, que "vão ser contratados entre 120 a 130 docentes e que a primeira lista de contratação será divulgada até ao dia 31 de Agosto".

Entre os demais assuntos abordados na reunião de hoje, destaque para a redução horária "nos moldes equivalentes" dos docentes do 1.º ciclo e da educação pré-escolar, bem como para a a avaliação docente e as quotas de acesso aos 5.º e 7.º escalões, tema que a SRE só poderá analisar após a recuperação integral do tempo de serviço prevista até 2025.

"Foi ainda nesta reunião abordada a reposição do tempo de serviço aos docentes que entraram na carreira antes da alteração introduzida pelo DLR 20/2012/M de 21 de Agosto, por parte da SRE, surgiu abertura para que fosse feita esta alteração que actualmente está em vigor, pois tal como referiu a ANP, encontram-se muitos docentes ultrapassados com a atual medida", refere a ANP.

A formação acreditada disponibiliza pela ANP na Madeira foi outro tema em cima da mesa, tendo aquele organismo dado conta dos resultados do 1.º e 2.º períodos e a nova planificação para o 3.º período, que na totalidade abrange mais de 40 formações anuais em formato presencial e on-line de oferta a todos os educadores e professores da Região.