Ruy de Carvalho na inauguração da mostra 'Retratos Contados' na Torre do Capitão

É já amanhã, 31 de março, pelas 17 horas, que a exposição “Retratos Contados” de Ruy de Carvalho é inaugurada na Torre do Capitão- Núcleo Museológico de Santo Amaro, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional de Cultura (SRTC/DRC).

A exposição, organizada no âmbito do projeto “Retratos Contados” de Nélson Mateus, vem à Madeira com o apoio da SRTC/DRC e será um momento de homenagem da Região ao ator que, ao longo das décadas nunca escondeu a sua forte ligação à Madeira, visitando-a inúmeras vezes, tanto a título pessoal como profissional, adianta nota da tutela.

Recorde-se que Ruy de Carvalho tem 96 anos de vida e 80 anos de carreira, sendo o ator português há mais tempo no ativo. É respeitado e admirado por todos os seus colegas e considerado por muitos como o “avô de todos os portugueses”. Foi casado 63 anos com Ruth, madeirense, e que embora tenha falecido em 2007, continua muito presente na vida do ator e neste elo que mantém à Região.

“Retratos Contados” pretende mostrar um pouco do muito que é a vida e obra de Ruy de Carvalho, reunindo fotos retrospetivas da vida e obra do ator, muitas inéditas, incluindo imagens da família, do casamento, de colegas e de vários momentos, assim como alguma documentação e objetos do seu percurso profissional. São fotos que revelam momentos marcantes, desde a sua infância até aos dias de hoje, mostrando Ruy de Carvalho como nunca o vimos: como “o Homem, o Pai, o Avô, o Ator”.

A exposição será acompanhada de atividades de serviços educativos e contará, na inauguração, com a presença do ator para uma tertúlia aberta ao público. Assim, a iniciativa contempla dois momentos distintos, que decorrem amanhã, a partir das 17 horas, nos vários espaços da Torre do Capitão. Num primeiro momento, decorre a abertura da mostra no espaço de exposições temporárias, seguindo-se uma Tertúlia com o ator na Capela de Santo Amaro. Nesta conversa, Ruy de Carvalho para além de contar as histórias da sua vida e carreira irá sublinhar a importância da valorização da pessoa idosa e o papel que pode e deve ter na sociedade, em especial na família e na comunidade local.