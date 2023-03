Exposição 'Mãos Vivas' mostra talento dos utentes do Estabelecimento Santa Isabel

A exposição de trabalhos manuais feitos pelos utentes do Estabelecimento Santa Isabel, no Monte, intitulada 'Mãos Vivas', foi esta terça-feira inaugurada no Espaço do Artesão, no Campanário.

A presidente do Instituto de Segurança Social, Mafalda Freitas, realçou o trabalho apresentado. "É uma forma de nós mostrarmos à população os trabalhos que são feitos neste estabelecimento Santa Isabel, que pretendem desenvolver a actividade psicomotora dos nossos idosos”.

Salientou ainda que muitas destas pessoas “só descobriram estas apetências quando entraram para o lar ou quando começaram a frequentar o centro de dia”, mostrando que “nunca é tarde para aprender”.

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, marcou presença na inauguração enfatizando o facto de as “pessoas mais sabedoras (as menos jovens) terem um contributo a dar” e que “apesar das suas limitações em termos de idade, conseguem fazer grandes obras”.

O autarca frisou a mais-valia daquele espaço cultural, que nasceu para destacar a arte que é feita na Região, recordando que o Espaço do Artesão tem as “portas abertas para qualquer entidade que queira expor ou dar formação, sendo benéfico para nós e para quem por cá passa que já o vê como um sítio de paragem obrigatória”.

O projecto, que pretende promover a qualidade de vida e o envelhecimento activo, estará patente ao público até 10 de Maio.