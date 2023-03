'Laboratório Indústria 4.0' contribui para dotar a Madeira com "o melhor ensino da Europa"

O ‘Laboratório Indústria 4.0’, um investimento que ascende a um milhão de euros, co-financiado em 85% pelo Programa Madeira 14-20, FEDER, "corresponde a uma necessidade imperiosa de dotar a Região do melhor ensino do País, do melhor ensino da Europa", afirmou o presidente do Governo Regional.

A "ambiciosa" declaração de Miguel Albuquerque foi justificada pela necessidade da Madeira apostar na melhor qualificacão possível face à reconhecida "vantagem competitiva" proporcionada pelo ensino tecnológico, área que garante uma "educação de excelência, uma educação de vanguarda".

Lembrou que as empresas tecnológicas na Região representam um volume de negócios superior a 340 milhões de euros (2021), indicador "que não é nenhuma brincadeira", assinalou.

Albuquerque alertou aos responsáveis por estas áreas tecnológicas para a importância de ser criada "reserva" de equipamentos para que os equipamentos estejam sempre actualizados, face também à grande velocidade que a tecnologia avança.

Uma nova estrutura que vem dar resposta à tendência crescente de as empresas se estarem a ajustar à Indústria 4.0, que passa pela digitalização e pelo funcionamento em rede (as chamadas ‘fábricas inteligentes’).

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidiu à cerimónia de inauguração deste novo serviço, nas instalações do Centro de Formação Profissional, à estrada Comandante Camacho de Freitas.