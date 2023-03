Adeptos do Marítimo manifestam descontentamento após nova derrota

Após uma nova derrota do Marítimo, os ânimos aqueceram no Estádio do Jamor.

Já depois do apito final, os 637 adeptos maritimistas presentes nas bancadas não calaram o seu descontentamento com mais um dissabor da equipa e confrontaram os jogadores.

Os capitães Zainadine e Edgar Costa foram os últimos a abandonar o relvado e foram quem deram a cara, durante alguns minutos, pedindo aos apoiantes verde-rubros que "continuem a acreditar", sublinhando que também eles, "os jogadores estão tristes, com a situação".