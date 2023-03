Mercadinho da Camacha recebe A Biqueira no primeiro domingo de cada mês

A Câmara Municipal de Santa Cruz, através da Divisão de Desenvolvimento Económico-Cultural, vai promover, nos próximos meses de 2023, o evento mensal 'A Madrinha vai ao Mercadinho', na freguesia da Camacha, com participação especial de A Biqueira.

A iniciativa terá periodicidade mensal e decorrerá no primeiro domingo de cada mês, com início já no próximo dia 2 de Abril, pelas 11h30.

Em nota emitida, a autarquia revela que o objectivo da iniciativa é dinamizar o Mercadinho da Camacha e "divulgar os produtos e os produtores que ali desenvolvem a sua actividade, contribuindo, assim, para uma maior visibilidade dos nossos produtores locais, com especial foco para o artesanato e a agricultura".

O programa vem devolver "à sua casa a madrinha do Mercadinho - A Biqueira, numa parceria com agentes culturais de relevo na Região, como a Associação Cultural e Recreativa - Atremar a Ilha", acrescenta a edilidade.

A iniciativa do Município de Santa Cruz insere-se na política cultural e de dinamização local, numa programação interdisciplinar entre a acção da Cultura e Promoção Turística e as premissas orientadoras das práticas de Dinamização Local, com reforço nos Mercados Municipais