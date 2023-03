Santa Cruz concede ajuda no pagamento das creches às famílias de classe média

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou esta quinta-feira, 30 de Março, com votos a favor do JPP e a abstenção do PSD, a entrada em vigor do Regulamento de Apoio à infância, que vai permitir o apoio ao pagamento das mensalidades de creches e jardins de infância.

Ao explicar a proposta, a vice-presidente da autarquia, Élia Ascensão, referiu que este é um apoio direccionado à classe média da população residente em Santa Cruz, e que oscilará entre 110 euros e os 660 euros anuais, com o maior apoio financeiro a ser dispensado àqueles que pagam as mensalidades mais altas.

Sublinhou, ainda, que a medida pretende ter um alcance considerável no aliviar da pressão que a inflação e a subida das taxas de juro têm vindo a exercer nos orçamentos familiares, nomeadamente de famílias padrão, com filhos pequenos ou jovens em idade escolar, com créditos à habitação e com ordenados que, embora não se situando nos escalões mais baixos, têm vindo a sofrer com o constante aumento do custo de vida.

A medida, orientada para a classe média, tem um grande alcance social na manutenção dos níveis de qualidade de vida dos nossos munícipes, contrariando o empobrecimento de uma classe média que é essencial à manutenção dos padrões de conforto e de dinâmicas sociais e económicas. Élia Ascensão

Na reunião foram ainda aprovados outros regulamentos e apoios sociais, como o Regulamento de Transporte Municipal de Doentes não Urgentes e o apoio à realização de sete cirurgias, no valor de 30 mil euros.

Propostas defendidas pelo vereador Jaime Silva, com o pelouro da área social, que lançou uma farpa à oposição: "Estes não são apoios para amigos como acusa o PSD". O presidente da edilidade, Filipe Sousa, desafiou, a propósito, a médica e deputada Conceição Pereira a dar contributos ao regulamento das cirurgias que irá sofrer alterações e entrar em discussão pública.