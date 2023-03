Bombeiros de Santa Cruz pretendem reactivar a equipa de resgate?

A contratação de novos efectivos, com a abertura de uma nova escola de bombeiros, vai permitir à Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz reactivar a sua esquipa de resgate, conforme deu conta, ao DIÁRIO, o comandante Leonardo Pereira.

Aquele responsável afiança que o concurso para admissão de novos elementos está a ser ultimado pela autarquia, adiantando que, entre os requisitos, está idade máxima de 25 anos, habilitações ao nível do 12.º ano, devendo os interessados ser submetidos a vários testes físicos. psicotécnicos e médicos com carácter eliminatório. A formação, com a duração de seis meses, num total de 910 horas, decorrerá na Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

A reactivação desta equipa vai ao encontro de uma “melhor e mais adequada resposta” para um dos riscos existentes no concelho, procurando, assim, suprir uma lacuna identificada pelo novo comandante, fruto dos vários trilhos pedestres existentes e a maior procura pelos mesmos. Leonardo Pereira evidencia as zonas com interface de floresta que dominam nas partes altas do concelho de Santa Cruz.

O aumento da procura por estes espaços e pelos percursos pedestres refectem-se nas solicitações de socorro que têm chegado ao quartel de Santa Cruz, muitos dos quais ficando resolvidos com uma primeira intervenção pelos elementos da Companhia de Sapadores local, ainda que sem a equipa efectiva formada.

Uma coisa é certa, nunca vai ficar ninguém por salvar. Nós apesar de não termos essa valência bem desenvolvida na sua operação total, temos a capacidade de fazer alguns das intervenções, nem sempre com a prontidão que desejaríamos, nem com a operacionalidade que as equipas que treinam frequentemente fazem. Essa é a nossa batalha para o futuro. Leonardo Pereira, comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz

“Nunca ninguém fica sem socorro por não termos essa valência”, destaca, apontando o recurso ao apoio de outras corporações, nomeadamente os Bombeiros Voluntários Madeirenses, tem permitido uma resposta mais adequada, sempre que a situação o exige. Foi o que aconteceu no passado dia 17 de Fevereiro, na Levada dos Tornos.

Turista que caiu na Levada dos Tornos já foi resgatado O homem estrangeiro que esta tarde sofreu uma queda de uma altura superior a 10 metros, na Levada dos Tornos, na Camacha, já foi resgatado.

Na altura, um cidadão holandês, de férias na Madeira, sofreu uma queda de uma altura de cerca de 10 metros, enquanto percorria a Levada dos Tornos. Uma vez que o acesso ao local exigia o empenho de cordas, os bombeiros de Santa Cruz contaram com o apoio de alguns elementos da equipa de resgate dos BVM.

Ao DIÁRIO, o comandante Leonardo Pereira reconhece que o envelhecimento do corpo activo e a complexidade que as operações de resgate apresentam não permitem uma reactivação imediata da equipa, situação que só será uma realidade com a integração dos novos elementos. A operacionalidade de uma equipa desta natureza exige, além de treinos constantes, uma renovação dos seus elementos, garantindo a sua adequabilidade às operações para as quais são chamados. “Terão de apresentar destreza física e psicológica, devendo estar envolvidos em “treinos frequentes”, sustenta.

“Estou convicto que, com a entrada destes novos 24 elementos, vamos poder reforçar a capacidade regional que já existe e está bem instalada”, reforça o comandante dos Sapadores de Santa Cruz. O objectivo passa por aliar a formação recente desses novos bombeiros à experiência dos elementos mais antigos na corporação, naquilo que Leonardo Pereira entende ser um “binómio interessante”.