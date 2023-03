Debate sobre desperdício alimentar pode levar a nova legislação

O ministro do Ambiente encerra hoje um debate em Lisboa para a assinalar o Dia Internacional Lixo Zero que junta várias associações que promoveram iniciativas em favor da venda a granel como forma de evitar o desperdício.

O Dia Internacional Lixo Zero assinala-se pela primeira vez, depois de ter sido proclamado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas no ano passado.

Em Portugal, a legislação é omissa quanto aos produtos que podem ser vendidos a granel, alertou a associação Zero Waste Lab, que pede um "trabalho grande" em termos legislativos.

A propósito desta efeméride, a Zero Waste Lab, criada há cinco anos e desde novembro passado reconhecida como organização não-governamental para o desenvolvimento, promoveu o mês de março como "Março, mês do granel", com quase uma centena de eventos em todo o país.

Esta organização explicou que a promoção de um mês dedicado aos produtos a granel, uma forma de evitar o desperdício e os resíduos, e promover o produto local e sazonal, envolveu lojas de bairro que vendem produtos a granel.