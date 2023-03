Nova Zelândia expressa preocupação sobre violação dos direitos humanos na China

A chefe da diplomacia da Nova Zelândia expressou "viva" preocupação com a violação dos direitos humanos na China e crescentes tensões com Taiwan, numa reunião com o homólogo chinês.

A ministra Nanaia Mahuta, que se encontrou com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Qin Gang, expressou "profunda preocupação com a situação dos direitos humanos em Xinjiang e a deterioração dos direitos e liberdades em Hong Kong", de acordo com um comunicado hoje divulgado.

Mahuta, que visitou esta semana a China, expressou também a preocupação sobre as tensões crescentes no mar do Sul da China.

As relações entre a China e a Rússia também foram discutidas, tendo a ministra dos Negócios Estrangeiros dito que a Nova Zelândia "ficaria preocupada se fosse prestada ajuda letal de apoio à guerra ilegal da Rússia".

Wellington tinha anteriormente desafiado a China, o seu maior parceiro comercial, devido às informações sobre a repressão contra a minoria uigur na região noroeste de Xinjiang, na China.

A Nova Zelândia, juntamente com Washington, tinha também acusado Pequim de querer aumentar a sua presença militar no Pacífico.

Os 23,5 milhões de habitantes de Taiwan vivem sob a constante ameaça de invasão por Pequim, que vê a ilha como parte do seu território a recuperar um dia, se necessário pela força.

A demonstração de força de Pequim intensificou-se nos últimos anos sob a presidência de Xi Jinping e a invasão russa da Ucrânia fez aumentar os receios em Taiwan de que Pequim aja de forma semelhante.