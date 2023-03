Aprovada audição parlamentar da ASAE sobre escalada nos preços dos bens alimentares

A comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação aprovou hoje a audição da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) sobre a escalada dos preços dos bens alimentares acima da inflação média.

De acordo com deputados da comissão, foram também aprovados os requerimentos para a audição do Conselho de Administração da CP -- Comboios de Portugal, da Comissão de Utentes da linha de Sintra e dos sindicatos do setor sobre o "incidente na linha de Sintra".

O requerimento para ouvir com "urgência" a administração da CP e a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal sobre a situação dos trabalhadores dos bares nos comboios foi igualmente aprovado.

Também foram aprovados os requerimentos para ouvir o ministro do Ambiente e Ação Climática, a administração da Transtejo e o Tribunal de Contas sobre a recusa de visto prévio ao contrato para fornecimento de baterias dos navios.