A Madeira é palco esta quarta-feira, 22 de Março, do I Fórum Internacional sobre Vigilância de Intoxicações Alimentares, um evento no âmbito do projecto RASPA que visa a criação de uma rede de vigilância sanitária de produtos de pesca e aquicultura na macrorregião da Macaronésia.

Região atenta aos componentes tóxicos presentes no pescado descarregado Peixe-espada preto é a principal espécie descartada por presença de metais pesados acima do permitido por lei

Em declarações ao DIÁRIO, Herberto Jesus, director regional de Saúde, revela que actualmente "não há identificação de surtos de intoxicações alimentares na Madeira", apontando que "o Sistema de Investigação Epidemiológica só funciona para doenças e não de uma forma geral para este tipo de intoxicações", pelo que não existe "nenhuma evidencia científica de detecção de pequenos surtos", casos de intoxicação alimentares que afectem múltiplas pessoas.

Qualquer pessoa pode comer algo estragado e ter uma gastroenterite, mas isso não é um surto. Não há identificação de surtos de intoxicações alimentares na Madeira neste momento. Herberto Jesus

O fórum de investigação tem como principal objectivo, explica do director regional de saúde, aprofundar o conhecimento cientifico sobre as intoxicações alimentares e criar mecanismos de detecção precoces.

Herberto Jesus ressalva que "com o aumento da população é previsível que apareçam mais intoxicações alimentares", sensibilizando a população a estar alerta aos prazos de validade e às condições dos alimentos que compram e consomem, principalmente a carne e o peixe, de forma a evitar problemas de saúde.

O I Fórum Internacional sobre Vigilância de Intoxicações Alimentares decorre esta quarta-feira, 22 de Março, no Colégio dos Jesuítas, na cidade do Funchal.

O evento é promovido pela Direcção Regional da Saúde e insere-se no âmbito do projecto RASPA, financiado pelo Programa INTERREG MAC que visa a criação de uma rede de vigilância sanitária de produtos de pesca e aquicultura na macrorregião da Macaronésia, envolvendo parceiros da Madeira, Canárias, Mauritânia e Senegal.

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, presidiu à cerimónia de abertura do evento