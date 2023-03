Família não desiste de procurar desaparecido no Funchal

Já passaram 20 dias e não há sinal do paradeiro de José António Mendonça, o homem de 51 anos que na tarde de 11 de Fevereiro fugiu do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A família diz estar desesperada e volta a fazer um apelo, pedindo a quem o encontrar para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública ou através do número 961049854.

Desde esta data que têm procurado o homem “por tudo quanto é canto”, mas nenhuma pista os levou até ele.

A família refere que oferece recompensa a quem o encontrar.