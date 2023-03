Movimento no aeroporto da Madeira cresceu 36% em 2022 face a 2019

O movimento de passageiros no aeroporto internacional da Madeira aumentou 36,1% em 2022, quando comparado com o ano que precedeu a pandemia. O do Porto Santo também superou os registos de 2019, com um crescimento de 73%.

"Quando comparado com o mesmo período de 2019, o aeroporto da Madeira cresceu 36,1% e do Porto Santo superou largamente os valores de 2019 (+73,0%)", sublinha a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

Com efeito, em termos acumulados, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM foi de aproximadamente 4,1 milhões, significando um acréscimo de 102,1% em relação a 2021 e um crescimento de menor intensidade, de 21,5%, face aos valores registados em 2019.

No 4.º trimestre de 2022, o movimento de passageiros atingiu os 1,0 milhões de pessoas, registando um crescimento homólogo de 43,9%. Comparativamente a idêntico trimestre de 2019, constata-se também um acréscimo, de 37,2%.

Carga aérea descarregada subiu e a carregada desceu

Quanto ao movimento de carga aérea, no 4.º trimestre de 2022, houve uma variação homóloga positiva nas mercadorias descarregadas (+6,2%) e negativa nas mercadorias carregadas (-36,3%), que, ao comparar com igual trimestre de 2019, manteve esta tendência, com um acréscimo nas mercadorias descarregadas (+9,3%) e um decréscimo nas mercadorias carregadas (-44,6%).

Em termos acumulados, verificou-se o mesmo comportamento em ambos os fluxos face a 2021 (+14,0% nas mercadorias descarregadas e -15,1% nas carregadas) e face a 2019 (+4,5% nas mercadorias descarregadas e -29,3% nas carregadas).