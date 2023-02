Janeiro com subida de 62,5% no número de hóspedes na Madeira face a 2019

Mais de 123,7 mil hóspedes deram entrada em Janeiro nos alojamentos turísticos da Madeira, gerando 691,1 mil dormidas e traduzindo variações homólogas de +105,7% e de +75,1%, respectivamente.

Comparativamente a Janeiro de 2019, registaram-se, pela mesma ordem, aumentos de 62,5% e 31,2%, de acordo com os primeiros dados para o sector de alojamento turístico da Região, referentes ao mês de Janeiro de 2023, divulgados esta terça-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE, é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico, em Janeiro de 2023, apresentaram um aumento homólogo de 72,8%, ligeiramente inferior à verificada a nível nacional (+74,5%).

Na Região, as dormidas de residentes em Portugal cresceram 110,3% relativamente ao mês homólogo, atingindo as 106,1 mil (15,4% do total), enquanto as de residentes no estrangeiro subiram 69,9%, situando-se em 585,0 mil.

Note-se que, face a Janeiro de 2019, a variação nas dormidas produzidas por residentes em Portugal foi de +137,4% e de +21,4%, no caso das produzidas por residentes no estrangeiro. Os hóspedes entrados, em janeiro de 2023, com residência no País, totalizaram 28,6 mil e os com residência no estrangeiro 95,1 mil.

No País, em janeiro de 2023, o mercado interno contribuiu com 1,2 milhões de dormidas (+38,7%) e os mercados externos totalizaram 2,3 milhões de dormidas (+101,3%).

Reino Unido, Alemanha e França representam 84,6% das dormidas

Os primeiros dados estimados, na Região, para o mês de referência, mostram que os principais mercados emissores de residentes no estrangeiro representaram 84,6% do total de dormidas.

Nesse conjunto, o mercado da Reino Unido é o que regista mais dormidas, em Janeiro de 2023, cerca de 155,1 milhares, seguido da Alemanha, com 146,6 milhares, e da França, com 25,7 mil.

Em Janeiro de 2023, 11,9% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes.