Saúde Oral chega a mais três Centros de Saúde da Região

As consultas de Saúde Oral vão chegar a mais três centros de Saúde ao longo do ano de 2023. Caniço, Ribeira Brava e Santana juntam-se assim aos outros sete centros que já disponibilizam este serviço.

De acordo com Pedro Ramos, que esta manhã participou nas comemorações oficiais do Dia Mundial da Saúde Oral, “o programa de Saúde Oral na Região tem mais de 20 anos de existência”. “Temos sete centros de saúde com consultas na área da Saúde Oral, abrangendo seis programas de saúde comunitária para doentes especiais, com situações especiais: o ‘Madeira a Sorrir’; ‘Alimentar Sorrisos das Grávidas’ e ‘+65 anos’ e ainda o programa de prevenção do cancro oral”, explicou o governante.

Questionado sobre o facto de na Madeira não existir o ‘cheque dentista’, Pedro Ramos afirmou que na Região não serão aplicados programas que não tiveram sucesso a nível nacional.

Aumento de procura por consultas

“Toda a gente na pandemia descobriu o fazer pão, o fazer doces e o facto de usarem máscara, a nível da sociedade, fez com que se descuidassem um bocadinho da sua higiene e da sua saúde oral”, referiu João Teixeira, coordenador do programa de Saúde Oral.

O dentista explicou que, em 2022, o SESARAM realizou cerca de 40 mil consultas, em que estão contempladas as consultas hospitalares, nos centros de saúde e ainda as urgências no hospital.

Em curso estão os programas ‘Madeira a Sorrir’ em que são contempladas as crianças dos 0 aos 18 anos; ‘Sorrir ao Longo da Vida’ para todos os utentes com mais de 65 anos; ‘Alimentar Sorrisos’ que abrange grávidas e os seus bebés; o rastreio de lesões na cavidade oral, e ainda o programa para utentes para necessidades especiais, que não limita a faixa etária.