Madeira representada na FINBRASIL-2023

A Região Autónoma da Madeira está representada na FINBRASIL-2023, "maior e mais importante feira multissectorial da América Latina", pelo secretário regional da Economia, Rui Barreto, e pelo presidente do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, Duarte Freitas.

O evento decorre esta terça e quarta-feira, em Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, no Brasil.

De acordo com informação da tutela da Economia, "a Missão prevê ainda contactos no âmbito da ‘X Reunião das Câmaras de Comércio Portuguesas’, uma iniciativa que decorre também em Florianópolis, entre os dias 30 e 31 de Março, e que é promovida e organizada pela Rede das Câmaras de Comércio Portuguesas e pela Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil".

A secretaria da Economia informa ainda que a Madeira já havia sido convidada, em 2020, para participar numa reunião com as Câmaras de Comércio Portuguesas, na altura seria em Fortaleza, mas o evento acabou por ser cancelado, em virtude dos acontecimentos que sucederam ao surto pandémico da covid-19.

"A participação regional na FINBRASIl- 2023 constitui uma oportunidade, não apenas porque marca presença na maior e mais importante feira multissectorial da América Latina, mas é também mais uma oportunidade de dar a conhecer a Madeira e o Porto Santo para os empresários que pretendam investir na Região ou reforçar os laços comerciais já existentes entre empresas e empresários madeirenses", pode ler-se na informação enviada.

Esta Missão ao Brasil, que engloba a participação na FINBRASIL-2023, e a presença na ‘X Reunião das Câmaras de Comércio Portuguesas’, está em linha "com os objetivos do Governo Regional e da União Europeia, no sentido de dinamizar e criar outras dinâmicas e dimensões para a economia regional".