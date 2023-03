Abertas as inscrições para a Regional do Limão 2023

A Exposição Regional do Limão, que este ano celebra a sua 21.ª edição, vai decorrer nos próximos dias 1 e 2 de Abril, na Freguesia da Ilha, concelho de Santana.

Nesse sentido, as inscrições para este certame já se encontram abertas, a qual todos os agricultores da Região podem se inscrever até ao dia 28 de Março.

Estão também abertas as inscrições para a Festa do despique e Prova Cega de Sobremesas e Licores de Limão.

Para os interessados, as inscrições devem ser efectuadas na Casa do Povo da Ilha e em outros postos um pouco por toda a região, em ficha própria, todos os dias úteis, mediante apresentação do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade. No acto da inscrição é entregue uma caixa para embalamento do limão a expor.

Os limões apresentados deverão ser de tamanho uniforme, mesmo calibre, mesma variedade e isentos de problemas fitossanitários (pragas e doenças).

Para mais informações e Inscrições: Tel: 291572026/Tlm. 962488561/e-mail: [email protected]