Paulo Raimundo intervirá no Jantar/Comício da CDU na Madeira

A CDU organiza, na próxima sexta-feira, 24 de Março, um Jantar/Comício no Restaurante da Encumeada, no concelho da Ribeira Brava. Através de uma nota de imprensa, revela que a inicitiva contará com a participação de dirigentes nacionais e com a intervenção do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, pelas 20h00.

Neste Jantar/Comício também está prevista a intervenção de Manuela Cunha, da direcção nacional do PEV - Partido Ecologista 'Os Verdes'.

Para além da participação nesta iniciativa política de dirigentes nacionais dos partidos que compõem a CDU, haverá lugar para a intervenção de Edgar Silva, coordenador regional, e de Rodrigo Freitas, em nome da Juventude CDU.

Esta iniciativa da CDU contará com cerca de 350 participantes e projecta a dinâmica preparatória das Eleições Regionais que terão lugar no último semestre de 2023". CDU