Luís Evangelista e Mafalda Sousa vencem título regional Sub-18 em ténis

No passado domingo, a Quinta Magnólia recebeu as finais do Campeonato Regional Sub-18, onde participaram 17 atletas de quatro clubes. . Depois de no passado fim-de-semana, Bernardo Couto Cardoso e Lourenço Faria Paulino, do Roberto Costa TC, sagrarem-se campeões regionais de Pares Masculinos ao vencerem na final Luís Evangelista e João Pedro Jardim, do CD Nacional por 7/6(4) e 6-0), este domingo foram conhecidos mais três vencedores.

Nos Singulares Femininos, a Nº22 nacional, Mafalda Sousa do CT Funchal, teve Diana Oliveira, Nº23, do Roberto Costa TC como adversária. Num embate entre as duas primeiras cabeças-de-série em prova, a Campeã Regional Absoluta de 2022, Mafalda Sousa levou a melhor e venceu a final por 6-3 e 6-3. Madalena Fernandes fechou o pódio ao vencer a colega do Roberto Costa TC, Giorgia Catania por 6-0 e 6-1.

Nos Singulares Masculinos, Luís Evangelista, Nº41 do Ranking Nacional e primeiro cabeça-de-série da prova teve pela frente Bernardo Couto Cardoso na final do Campeonato Regional Sub-18. Luís desforrou-se da derrota nos pares masculinos e sagrou-se campeão ao vencer por duplo 6-3 na final. Afonso Faria Paulino (Roberto Costa TC) de 13 anos, foi 3º classificado na prova ao vencer Martim Freitas (Ludens CM) por 6-3 e 6-1.

Já nos Pares Mistos, a final opôs Diana Oliveira e Lourenço Faria Paulino frente a João Pedro Jardim e Mafalda Sousa. Depois de perderem o primeiro set por 6-4, Diana e Lourenço conseguiram a reviravolta no marcador e venceram a segunda partida no 'tie-break' (7-6(4)). No set decisivo, Diana e Lourenço voltaram a sorrir e venceram por 10-8, sagrando-se Campeões Regionais de Pares Mistos de Sub-18.