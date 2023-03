Programa 'Estudante Insular' permite aos estudantes deslocados "viajar até à sua terra" nas épocas festivas

“Caso não fosse o Programa ‘Estudante Insular’, implementado pelo Governo Regional, muitos Estudantes Madeirenses que estão a frequentar o Ensino Superior no continente não poderiam viajar até a sua terra e visitar as suas famílias em épocas festivas como a Páscoa e o Natal, atendendo aos preços incomportáveis das viagens aéreas que são praticados dentro do próprio País, numa realidade que o Governo da República teima em ignorar e em adiar, para prejuízo de todos nós” afirmou, hoje, o deputado do PSD/M Dinis Ramos, lamentando a "insensibilidade e a incapacidade" do Governo da República em implementar o Subsídio de Mobilidade e, com isso, garantir viagens a 65 euros para os estudantes, conforme os social-democratas defendem há largos anos.

Uma falta de resposta que, embora compensada pelo Governo Regional, “que, também nesta matéria e para garantir que os estudantes madeirenses não sejam prejudicados, acaba por substituir-se ao Estado para assegurar que estes possam viajar, dentro do próprio País a preços socialmente justos e acessíveis”, carece de ser assumida pelo Governo da República, à luz daquelas que são as suas responsabilidades.

“Não está só em causa a continuidade territorial ou a coesão social, há também aqui uma questão de justiça social que neste momento ameaça muitos Estudantes Madeirenses que estão a frequentar o Ensino Superior fora da Região”, frisou o deputado e Vice-presidente da JSD/M, lembrando que, apesar de todos os esforços do PSD/M ao longo dos últimos sete anos na Assembleia da República e junto da Governo da República, “a verdade é que o Partido Socialista nunca teve vontade de resolver e de implementar o novo subsídio de mobilidade, possibilitando as viagens a 65 euros para os estudantes”.

Uma reivindicação à qual o deputado eleito pelo PSD/M à Assembleia da República promete dar voz, tanto mais quando, no que respeita aos mais jovens, colocam-se sérias dificuldades à mobilidade, face aos valores praticados na linha pelas companhias aéreas.