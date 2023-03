ADC Ponta do Pargo/Calheta na luta pelas meias-finais em Ténis de Mesa

A União Europeia de Ténis de Mesa (ETTU) realiza este fim de semana (18 e 19 de Março de 2023), em Pireu (Grécia), as Finais Masculinas do EUROPE TROPHY, competição europeia de clubes, que junta formações representantes de diferentes pontos da Europa e na qual a Associação Desportiva e Cultural da Ponta do Pargo - Calheta marca presença, no seu ano de estreia, depois da qualificação da primeira fase, realizada na Letónia.

O conjunto madeirense, com Rodolfo Pedra, David Bessa, João Sedúvem e Jide Ogidiolu, orientado pelo treinador Ricardo Freitas, iniciou a sua competição com um triunfo e uma derrotada, estando na luta por um lugar nas Meias-finais da prova.



Na cidade de Pireu (Grécia), a primeira jornada não correu de feição à equipa madeirense, tendo sido derrotada por 0-3, frente à equipa austríaca do Panaceo Stockerau. Na segunda jornada, a ADC Ponta do Pargo venceu os sérvios do STK Radnicki Beocin, por 3-0, posicionando-se em igualdade pontual no segundo lugar do grupo, com três pontos.



Na última jornada do dia, a formação da Calheta é obrigada a vencer os líderes do grupo - Logis Auderghem TT (Bélgica), procurando beneficiar de vantagem em eventual triplo empate.



A fase final será realizada amanhã (domingo, 19/03/2023), relevando-se que as melhores duas classificadas disputarão as Meias-finais, disputando-se ainda o quinto e sétimo lugares, para as equipas que terminem na terceira e quarta posição, respetivamente.

CD São Roque e CD 1º Maio com sortes diferentes na I Divisão

Após dois meses de interregno, o Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina regressa, com as formações madeirenses do Clube Desportivo São Roque e do Clube Desportivo 1º de Maio a entrarem em ação, neste fim de semana.



Na jornada do dia de hoje (sábado, 18/03/2023) sortes diferentes para os dois conjuntos madeirenses, que disputaram encontros frente ao CTM Lagos e Sporting C. Portugal.

A formação do CD São Roque, com Tiago Li, Endika Diez e Saheed Idowu derrotou o CTM Lagos, por 4-1, somando quatro pontos no campeonato. O treinador António J. Fernandes vê assim a sua equipa atingir os trinta e quatro pontos, no segundo lugar da tabela.

O CD 1º de Maio, com o trio Gonçalo Gomes, Marco Rodrigues e Luís Lume, sob a orientação de Ruben Canteiro, não foi feliz na visita ao reduto do Sporting C. Portugal, tendo perdido por 4-0. A equipa do Palheiro Ferreiro, cm trinta e um pontos, classifica-se na terceira posição.