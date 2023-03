José Gomes promove duas mexidas no 'onze' do Marítimo

Mais um jogo e mais uma mexida no 'onze' inicial do Marítimo. José Gomes volta a não repetir os mesmos titulares e, relativamente ao último desafio, diante do Benfica, o técnico dos verde-rubros promove duas mexidas no seu escalonamento para o embate diante o Casa Pia, no Estádio Nacional do Jamor.

Moises Mosquera volta a se sentar no banco de suplentes por troca com Val - que cumpriu castigo na última jornada - e Brayan Riascos salta para o lugar de André Vidigal, castigado, constituindo-se como as duas únicas alterações do lado insular.

O Marítimo alinha assim com: Marcelo Carné; Cláudio Winck, René, Zainadine, Vítor Costa; Val, Beltrame e Xadas; Moreno, Leo Pereira e Brayan Riascos. No banco de suplentes estão Makaridze, Mosquera, Matheus, Fábio China, Rafael Brito, Edgar Costa, Felix Correia, Paulinho e Percy Liza.

Já o Casa Pia apresenta o seguinte onze: Ricardo Batista; João Nunes, Vasco Fernandes e Zolotic; Derick Poloni, Afonso Taira, Beni e Leonardo Lelo; Soma, Fellippe e Godwin.

Ao contrário do último jogo, na qual os adeptos afectos ao Marítimo foram 'abafados' pelos adeptos do Benfica no seu próprio estádio, a resposta é dada neste jogo diante os 'Gansos'.

Ver Galeria Estádio Nacional do Jamor ficará pintado de verde-rubro.

Aproximadamente 600 adeptos maritimistas vão estar no Jamor a torcer pela formação insular..