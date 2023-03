Grupo Tangedores do Atlântico em concerto na Casa da Cultura de Santa Cruz

O Grupo Tangedores do Atlântico, formado pelos músicos Roberto Moniz, Roberto Moritz e Paulo Esteireiro, realizará um concerto especial no dia 22 de Março, às 21h00, na Casa da Cultura de Santa Cruz, Quinta do Revoredo.

Este espectáculo incluirá o programa musical, que o grupo irá apresentar, no dia 24 de Março, na sua participação no festival MUSIQUES DES MACARONÉSIES, na Suíça.

O concerto do Grupo Tangedores do Atlântico, em Santa Cruz, será um evento imperdível para quem aprecia a música tradicional madeirense e para quem quer conhecer mais sobre a cultura musical da Região". Grupo Tangedores do Atlântico

"O concerto em Santa Cruz apresentará um conjunto de peças musicais inspiradas na tradição musical rural e urbana da Madeira, com destaque para os instrumentos de cordas madeirenses, como a braguinha, o rajão e a viola de arame. Além do repertório madeirense, o grupo tocará obras musicais que cruzam influências de diferentes espaços atlânticos, como Cabo Verde, Argentina, EUA e Brasil, sempre com um sotaque musical madeirense. O concerto será uma oportunidade única para o público local vivenciar a maresia do Oceano Atlântico e as nuances da cultura musical da região", refere uma nota de imprensa.

O Grupo Tangedores do Atlântico foi convidado para participar do festival MUSIQUES DES MACARONÉSIES como representante da cultura musical tradicional da Madeira. O festival, que acontece em Genebra, é organizado pela Associação Cultura Ateliers d'Ethnomusicologie (ADEM), instituição que tem uma longa trajectória na promoção de concertos e festivais temáticos em Genebra. Além disso, a ADEM oferece cursos, workshops e atividades para o público jovem ao longo do ano, publica livros e CDs, e apoia os músicos migrantes que vivem na Região.