Grupo Airmet traz 330 agentes de viagens à Madeira este fim-de-semana

Depois de ter estado prevista para o final de Janeiro, eis que começa hoje e estende-se pelo fim-de-semana, na Madeira, a convenção nacional anual do grupo Airmet. Na altura, o evento foi adiado devido à greve da TAP.

Serão 330 os agentes de viagens nacionais que se vão reunir entre hoje e domingo, no Pestana Casino Park, para fazer o balanço do ano anterior e definir estratégias para os próximos tempos no que diz respeito às escolhas do grupo que agrega mais de 280 agências em Portugal e 1.100 em todo o mundo, em países como Espanha, Brasil, Cabo Verde e Angola, além, naturalmente, de Portugal.

Na opinião de Mestre Barbosa, da MBTravel, DMC (Destination Management Company) na Região, esta escolha “vem demonstrar a consolidação do mercado nacional na estratégia de promoção da Madeira”.

A participar neste encontro vão estar agências de viagens independentes, mas também operadores como a Soltour, a Avoris, a Solférias , a Soltrópico ou a Nortravel.

A convenção deste ano, a 19.ª do grupo, tem como tema ‘Green’it possible - The Game Changer’ (Verde é possível - a mudança de jogo), numa aposta clara em acções mais sustentáveis, sem colocar em causa o desenvolvimento e crescimento dos diferentes agentes.

Entre as muitas actividades em que estas três centenas de agentes de viagens vão estar envolvidos nos próximos dias, Mestre Barbosa destaca a realização de um percurso pedestre ao longo de uma icónica levada, passeios de catamaran, a viagem de teleférico entre o Funchal e o Monte, bem como o Jardim Botânico e um ‘safari’ pelas serras da Madeira. Haverá, também, ainda tempo para degustar as especialidades gastronómicas da Região, sem esquecer a emblemática poncha regional.