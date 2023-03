Obra no cais da Madalena foi “feita com pouco dinheiro”

A reabilitação do cais da Madalena do Mar representa um investimento de 458 mil euros “feita com pouco dinheiro mas com impacto elevado que servirá pescadores mas dinamizará actividades marítimo-turístico”, classificou o secretário regional da Economia com a pasta dos portos na Região durante a visita que efectuou esta manhã ao local juntamente com o presidente do Governo Regional.

Na ocasião o governante foi confrontado por um pescador para a necessidade de ser colocados varandins para salvaguardar eventuais acidentes. Rui Barreto prontificou-se aceder ao pedido.

Os trabalhos envolveram a substituição e reforço da muralha consolidada da escarpa sobranceira ao cais, incluindo a resolução de situações pontuais de erosão, para além de se ter procedido à drenagem da zona de acostagem.

Houve ainda que promover a reparação do cais e a substituição dos acessórios do cais, como sejam as guardas-metálicas e os cabeços de amarração.