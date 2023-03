Sustentabilidade do Território discutida na 1ª Edição da Conferência EcosMachico

O auditório do Fórum Machico recebeu, hoje, dia 17 de Março, a primeira edição da Conferência Ecos Machico, promovida pelas entidades promotoras, Câmara Municipal de Machico e Associação Insular de Geografia.

A conferência teve como principal objectivo a partilha de conhecimentos e diferentes perspectivas sobre os desafios e oportunidades do desenvolvimento sustentável insular. O Ecos Machico refere que os territórios insulares apresentam condições únicas, cada vez mais valorizadas pelas tendências de mercado turístico e sociais contemporâneas que, se integradas numa estratégia concertada de valorização do território, poderão fomentar o turismo, a criação de emprego sustentável, alavancar a visibilidade dos produtos endógenos, gerar oportunidades para o empreendedorismo local e aumentar o envolvimento da comunidade na gestão do território.

A sessão de abertura esteve a cargo do vice-presidente da Câmara Municipal de Machico que reforçou o trabalho desenvolvido pelo município, em parceria da Associação Insular de Geografia em prol da sustentabilidade. Seguiu-se Marco Teles, presidente da Associação Insular de Geografia e Ilídio Sousa, director regional do Ordenamento do Território.

A primeira intervenção esteve a cargo de José Rio Fernandes, Professor Catedrático da Universidade do Porto, que referiu que: “O desenvolvimento já não está associado ao crescimento. Desenvolvimento já não se mede através do Produto Interno Bruto mas sim através dos níveis de bem estar. Desenvolvimento é viver melhor!”.

De seguida, foi a vez de Adriana Gonçalves, coordenadora interina do projecto Ecos Machico, que explicou, por seu turno à plateia, os principais resultados do projecto nos últimos dois anos e anunciou o lançamento de documentários sobre os Ecossítios promovidos no concelho, a partir de Abril do corrente ano. Seguiu-se a apresentação de Cora Teixeira, da Direcção Regional de Turismo, que explicou brevemente as principais etapas do processo de certificação do destino turístico sustentável, e de João Gomes do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo. Por último, Paulo Oliveira do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, introduziu o tema 'Serão as áreas marinhas protegidas e o turismo compatíveis?'.

A sessão de encerramento esteve a cargo de Alexandre Marques, vereador da Câmara Municipal de Machico que pronunciou o seu profundo agradecimento aos demais parceiros e denotou a importância do Ecos achico como veículo ecológico para a divulgação do território de Machico.

O Ecos é um projecto que tem como tema central, o desenvolvimento da sustentabilidade do território machiquense, financiado por fundos europeus, que pode ser consultado através das plataformas digitais e sítio web www.ecosmachico.pt