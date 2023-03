Importância das lideranças femininas em destaque numa conferência na ALRAM

'Há líderes que nascem mulheres – Sobre liderança e o crescimento do país' é o nome da conferência que decorre amanhã, dia 22 de Março, na Assembleia Legislativa da Madeira, a partir das 17h30, numa organização da Reitora da Universidade Católica Portuguesa. Isabel Capeloa Gil será a responsável pela palestra, de entrada livre, sobre a importância das lideranças femininas.

"A Reitora da Universidade Católica foi nomeada, este ano, pelo Papa Francisco consultora do Dicastério para a Cultura e Educação, cujo prefeito é, desde setembro de 2022, o cardeal madeirense D. José Tolentino Mendonça", refere nota enviada à comunicação social pela ALRAM.

Isabel Capeloa Gil é a sexta reitora da Universidade Católica Portuguesa, sendo Professora Catedrática de Estudos de Cultura da Faculdade de Ciências Humanas, tendo tomado posse em outubro de 2016. Desde 2018 é, também, Presidente da Federação Internacional de Universidades Católicas (FIUC). Conta com mais de 150 trabalhos publicados no campo dos Estudos de Cultura.

A palestra insere-se do ciclo de conferências Parlamento Com Causas, um projecto do Parlamento madeirense criado para provocar o debate público em torno dos grandes temas e causas sociais, com incidência nas áreas da saúde, do Direito, da educação, da família, da economia, do desporto e da defesa. Estas palestras, para além de terem o objectivo de envolver a sociedade civil na discussão de problemáticas comuns da actualidade, são fundamentais para aprofundar as temáticas do processo legislativo em curso e futuras.