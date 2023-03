GR investe 230 mil euros em 5 anos de ‘aluguer’ de 9 viaturas eléctricas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidiu, esta manhã, no parque de estacionamento do edifício da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, à entrega de nove viaturas eléctricas.

O reforço da frota de veículos eléctrico ao serviço de administração pública decorre do contrato celebrado no ano passado, com a KINTO PORTUGAL, um contrato de aquisição de serviços de aluguer operacional de nove veículos automóveis ligeiros de passageiros eléctricos, pelo prazo contratual de 60 meses (5 anos), que custou cerca de 230 mil euros (sem IVA).

Com a introdução destes nove novos veículos eléctricos, o Governo Regional passa a contar com um total de 377 veículos de várias tipologias a seu serviço, sendo que, destes 377, 66 (18% do PVRAM) são veículos com idades inferiores a 4 anos, de onde se destacam agora um total de 21 (6% do PVRAM) veículos eléctricos (ambientalmente sustentáveis), 42 a combustão e 3 híbridos, que, fruto de uma construção mais recente, afiguram-se como veículos com uma maior eficiência energética.

Governo Regional esteve fortemente representado. Além do presidente do Governo, Miguel Albuquerque, estiveram presentes os secretários das Finanças, Rogério Gouveia, do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, da Economia, Rui Barreto, e do Mar e Pescas, Teófilo Cunha.