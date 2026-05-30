Madeira Wine Company distinguida no Prémio Nacional de Enoturismo

A mais recente edição do Prémio Nacional de Enoturismo, organizado pela APENO – Associação Portuguesa de Enoturismo, realizado em Loures, distinguiu a Madeira Wine Company na categoria de Melhor Enoturismo Urbano a nível nacional.

Este é um prémio que reconhece, em particular, a Madeira Wine Lodge, localizado na Avenida Arriaga. Ana Soares, responsável de Enoturismo, afirma que este é um "reconhecimento" pelo trabalho que tem vindo a ser feito, mas principalmente pelo "bem receber" de toda a equipa.

"É um orgulho e reconhecimento pelo espaço, por aquilo que temos a oferecer, pela equipa magnífica que tão bem sabe receber. O quadro humano faz a diferença", assume Ana Soares. Este é o terceiro prémio arrecadado nas galas da associação O primeiro foi para melhor somellier, atribuído a Sérgio David Marques, em 2022. Já Ana Soares conquistou a distinção de melhor profissional de enoturismo, no ano passado.

"Este é um prémio de todos nós", afirma. A Associação Portuguesa de Enoturismo é uma associação sem fins lucrativos, que tem vindo a desenvolver estas galas em diversos pontos do país. Para Ana Soares, seria proveitoso que a mesma pudesse vir a desenrolar-se na Região.