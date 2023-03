Governo turco estima prejuízos de quase 100 mil milhões de euros

Os sismos que abalaram a Turquia no início de fevereiro causaram danos diretos de dois biliões de liras (cerca de 99 mil milhões de euros), equivalente a 9% do PIB da Turquia, informou hoje a presidência turca.

Segundo um relatório do Gabinete Presidencial de Estratégia e Orçamento, divulgado hoje, na véspera da conferência da União Europeia (UE), marcada para segunda-feira, sobre reconstrução das áreas danificadas, 11 províncias foram afetadas pelos sismos de fevereiro.

O documento diz que os prejuízos estimados correspondem a 9,8% do PIB turco.

Estes números governamentais surgem depois de, em final de fevereiro, o Banco Mundial ter estimado preliminarmente prejuízos diretos de cerca de 32 mil milhões de euros.

Contudo, já nessa altura, aquele organismo internacional avisou que os custos da reconstrução poderiam ser mais elevado.

O Banco Mundial calculou que 53% dos danos dizem respeito a residências e 28% a edifícios não residenciais, muitos dos quais são escolas ou centros de saúde; os 19% restantes são relativos a transportes, água ou infraestruturas elétricas.

Em fevereiro, essa organização também publicou um relatório onde avaliou os prejuízos na Síria em 5,1 mil milhões de dólares (cerca de 4,8 mil milhões de euros), 10% do PIB sírio.

Nesse relatório, o Banco Mundial destacou que houve quatro províncias que sofreram danos significativos, afetando cerca de 10 milhões de pessoas.

"Essas perdas somam-se aos anos de destruição, sofrimento e dificuldades que o povo sírio enfrentou nos últimos tempos. Este desastre causará uma queda na atividade económica que afetará ainda mais as perspetivas de crescimento da Síria", lamentou Jean-Christophe Carret, diretor do Departamento do Médio Oriente do Banco Mundial.