Solidariedade madeirense chamada a superar as 33 toneladas de alimentos recolhidas nas últimas campanhas

Paula Margarido lançou, hoje, um apelo à população para que contribua para a campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome, para que se possa superar os resultados alcançados nas duas últimas edições, que permitiram recolher 31 e 33 toneladas de alimentos, respectivamente. A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude visitou as instalações do Banco Alimentae, na Ribeira Grande de Santo António, onde decorre a recepção, triagem e organização dos alimentos recolhidos no âmbito da 27.ª Campanha do Saco.

A iniciativa realiza-se este fim-de-semana em 29 superfícies comerciais da Região, mobilizando cerca de 800 voluntários e dezenas de entidades parceiras. Durante a visita, em que foi recebida pelo presidente da instituição, Lúcio Moniz, e pela respectiva equipa, a governante acompanhou o trabalho desenvolvido pelos voluntários e assistiu à chegada dos primeiros donativos recolhidos, enaltecendo o papel desempenhado pelo Banco Alimentar da Madeira no apoio a pessoas e famílias em situação de maior vulnerabilidade.



A solidariedade é uma das marcas distintivas da sociedade madeirense. Sempre que somos chamados a ajudar, respondemos com generosidade e sentido de comunidade. Estou convicta de que, uma vez mais, os madeirenses estarão à altura deste desafio. Paula Margarido

A secretária regional agradeceu igualmente o empenho dos cerca de 800 voluntários envolvidos nesta campanha, bem como de todas as entidades públicas, privadas e do sector social que colaboram na recolha, transporte, armazenamento e distribuição dos bens alimentares.



“É graças ao trabalho dedicado dos voluntários e à colaboração entre instituições que esta iniciativa continua a fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. O Banco Alimentar constitui um exemplo inspirador de solidariedade organizada e de compromisso com o próximo”, acrescentou.

“Cada produto doado representa um gesto concreto de apoio a quem mais precisa. Esta é uma causa que une os madeirenses e que revela o melhor da nossa comunidade: a capacidade de cuidar, de partilhar e de não deixar ninguém para trás”, concluiu Paula Margarido.



A Campanha do Saco decorre até domingo, podendo os cidadãos contribuir através da entrega de alimentos não perecíveis nos supermercados aderentes, da aquisição de vales «Ajuda Vale» nas caixas até ao próximo dia 7 de Junho ou através da plataforma online AlimentestaIdeia.pt.

