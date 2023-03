Pais do Porto Moniz com entrada gratuita nas infraestruturas municipais

Por ocasião do Dia do Pai, a Câmara Municipal de Porto Moniz avança com uma campanha destinada a todos os pais do concelho. A medida consiste na abertura das infraestruturas da autarquia aos munícipes que, no próximo domingo, se façam acompanhar pelo pai nas Piscinas Naturais do Porto Moniz, no Aquário da Madeira ou no Teleférico das Achadas da Cruz.

“Esta iniciativa visa proporcionar um dia diferente aos nossos munícipes, sem que os mesmos tenham de sair do nosso concelho”, aponta Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal, acrescentando que o facto de o Dia do Pai decorrer num domingo, este ano, poderá servir de incentivo para alguns procurarem vivenciar um dia de experiências, desfrutando daquilo que de melhor o concelho de Porto Moniz tem para oferecer.

A entrada gratuita nas infraestruturas geridas pela Câmara Municipal será cedida aos munícipes que, na companhia dos filhos, façam prova da sua residência no Porto Moniz, mediante apresentação do cartão de munícipe, assim como do documento de identificação que ateste o grau de parentesco de ambos.

As entradas gratuitas decorrerão durante todo o dia, no próximo domingo.