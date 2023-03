Selecção feminina de futebol aplaudida ao intervalo do Portugal-Liechtenstein

A seleção portuguesa feminina de futebol, que se apurou de forma inédita para o Campeonato do Mundo, foi hoje recebida com muitos aplausos ao intervalo do Portugal-Liechtenstein, da primeira ronda de qualificação para o Euro2024.

Os adeptos presentes nas bancadas do Estádio José Alvalade, em Lisboa, tiveram oportunidade de aplaudir o feito da equipa feminina das 'quinas', com 18 das 25 jogadoras presentes no play-off a subirem ao relvado, lideradas pelo selecionador Francisco Neto e equipa técnica.

A seleção portuguesa feminina de futebol qualificou-se para o Mundial de 2023 em 22 de fevereiro, ao vencer os Camarões por 2-1, na final do Grupo A do play-off intercontinental.

No Mundial, que decorrerá entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia, Portugal integra o Grupo E com os bicampeões mundiais Estados Unidos, os vice-campeões Países Baixos e o estreante Vietname.

A seleção portuguesa começará por defrontar os Países Baixos (23 de julho), depois o Vietname (27) e, no último jogo do grupo, os Estados Unidos (01 de agosto).