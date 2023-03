III Jornadas de Educação Alimentar nos próximos dias 16 e 17 de Março

Nos próximos dias 16 e 17 de Março, a Secretaria Regional de Educação Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, volta a promover as Jornadas da Alimentação, que nesta terceira edição estará subordinada ao tema: 'O outro prato da balança'.

Este projecto de Educação Alimentar é dirigido aos estabelecimentos de educação e de ensino de todos os níveis de escolaridade, professores e restante comunidade educativa, com o objectivo de promover atitudes e comportamentos alimentares saudáveis.

Neste presente ano lectivo encontra-se a ser desenvolvido em 46 estabelecimentos de educação e de ensino e pretende, através desta formação, valorizar e capacitar os docentes na área da educação alimentar.

Assim, amanhã, pelas 9h15, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho irá marcar presença na sessão de abertura das jornadas, que irá decorrer na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco. Nesta ocasião, também vão marcar presença diversos especialistas de áreas e instituições distintas, entre as quais a Câmara Municipal do Funchal, a Universidade da Madeira e a Direcção de Serviços do Desporto Escolar.