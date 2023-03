Casa do Povo apresenta documentário sobre a castanha

‘O Ciclo da Castanha no Curral das Freiras’ é o nome do documentário produzido pela Casa do Povo do Curral das Freiras.

O objectivo, explica o presidente Eugénio Vasconcelos, passa por “promover este enorme tesouro da freguesia e garantir, que as suas práticas ancestrais, não caiam no esquecimento”.

O documentário, realizado por Eduardo Costa Produções e financiado pelo PRODERAM 2020, destaca “a importância histórica deste fruto na freguesia, não só pelas suas propriedades gastronómicas conhecidas, mas também, pelo grau de relevo que tem na cultura e identidade do nosso povo”.

A apresentação é aberta ao público e está agendada para o próximo dia 24 de Março, pelas 18h30, no Centro Cívico da freguesia.